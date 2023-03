USA kaalub hoiuste tagamise fondi loomist, kui pangad satuvad raskustesse

Planeeritav fond on osa asutuse situatsiooniplaanidest, kuna levib mure riskikapitali ja idufirmade kogukondadele keskendunud väiksemate pankade pärast. FDIC uuris eile mitmetelt laenuandjatelt, sealhulgas First Republic Banki ametnikelt nende finantsolukorra kohta.

Hirmud levivad

First Republici aktsia oli reedel kukkunud 15%. See suurendas panga langust 34%-ni nädala jooksul. Ettevõte ütles investoritele oma avalduses, et nende likviidsus on jätkuvalt tugev ja hoiuste baas mitmekesine.