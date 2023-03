Ekspert selgitab: millal on õige aeg hoone rekonstrueerimisega pihta hakata?

Kui tegevus pole piisavalt põhjalikult planeeritud, on halb aeg rekonstrueerimiseks isegi siis, kui näiteks materjalide hinnad on parasjagu väga soodsad. Halb planeerimine toob kaasa ohu, et projekt jääb pooleli, seda hakatakse töö käigus ringi tegema või näiteks lahendusi kulude kokkuhoiuks kärpima – see ei ole kindlasti jätkusuutlik. Oluline on teada, et põhjalikum ehitustöö nõuab ka suuremat alginvesteeringut.

Selleks, et hakata pihta rekonstrueerimisega, peab hoone omanik esmalt selgeks mõtlema, mis on hoone eesmärk ja pikem tulevik. Näiteks, kuidas on plaanis hoonet kasutada 20 aasta pärast? Ei ole mõtet teha suuri investeeringuid, kui on näha, et hoone otstarve muutub. Kui on aga konkreetselt teada, mis on eesmärk, millised on täna olemas olevad lahendused, neile on eelarves ka piisav kate ning lahendused on ka lõpuni välja mõeldud, on õige aeg rekonstrueerimisega pihta hakata.