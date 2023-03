SVB kasv on viimastel aastatel olnud meeletu. Tegevjuht Gregory Becker uhkustas hiljuti antud intervjuus, et tema ametikoht on maailma parim. Aastane kasv olid suurem kui USA tipp-pankadel. Peamised kliendid olid tehnoloogiaettevõtted, nende asutajad ja investorid, ka fondid. Hiljem tuleb sellest loost välja, miks osutus selline strateegia neile hukatuslikuks.