Ühendkuningriik kahtlustab, et venelased kasutavad Briti firmasid ebaseaduslikuks rahapesuks

Sajad neist firmadest nimetavad oma ametnikeks venelasi ja mõned Venemaa kontrolli all olevad firmad püüavad rahalise kasu saamiseks ära kasutada Ukraina sõda.

Venelased on olnud silmapaistvad nende seas, keda Londoni Citysse on meelitanud kergekäeline regulatsioon, mis võimaldab neil oma vara väheste kontrollidega varjata. Ühendkuningriik on kehtestanud ulatuslikke santsioone mitmete Venemaa äriühingute ja üksikisikute suhtes. Siiski on aastatepikkune välismaiste rahade meelitamine jätnud Briti finantssüsteemi täis varifirmasid ja muid läbipaistmatuid struktuure, mis raskendavad jõupingutusi Venemaa huvide suhtes piirangute jõustamiseks.

Briti valitsus on tugevdamas seadusi Companies House'i reformimiseks ja finantskuritegevuse ohjeldamiseks. Majanduskuritegevuse ja ettevõtete läbipaistvuse seaduseelnõu esitati parlamendile 22. septembril ja selle eesmärgiks on anda äriühingute registrile rohkem volitusi ettevõtete moodustajate paljastamiseks ja pettusekahtluste uurimiseks.

Valitsuse sõnul on riigil ühed maailma rangeimad rahapesuvastased kontrollid ning uus seadus aitab võidelda tuhandete Ühendkuningriigis registreeritud äriühingute vastu, mida kasutatakse rahapesu, pettuste, terrorismi rahastamise ja ebaseaduslike relvade ostmise hõlbustamiseks.

Üks Briti ametiasutuste tuvastatud äriühing on registreeritud Londoni kontori aadressil ja kantud laevandusregistrisse teraviljatranspordiettevõtte omanikuna. Laeva kahtlustatakse ebaseaduslikus teraviljatranspordis Ukrainast välja ja rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises. Avalikest andmetest selgub, et laev on viimastel kuudel sõitnud korduvalt läbi Musta mere.

Ettevõtte kolm praegust ja endist ametnikku on kantud Briti äriregistrisse Companies House. Nad kõik on Venemaa kodanikud, kes on märkinud koduseks aadressiks Venemaa. Neil ega ettevõttetel pole Londonis mingit märgatavat tegevust.