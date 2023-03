Instagrami asutaja: uue sotsiaalvõrgustiku aeg on kätte jõudnud

Instagrami asutajad plaanivad luua uue uudiste lugemise rakenduse nimega Artifact. Eesmärk on korrata Instagrami edu. Artifacti keskmes on keritav uudiste voog, mis on isikupärastatud iga lugeja maitse järgi. Kasutajad peavad sisestama vähemalt 10 uudistekategooriat, mis neid huvitavad ja huvi pakkuvad väljaanded. Seejärel jälgivad algoritmid kasutajate käitumist ja määravad kindlaks, milliseid artikleid neile näidata. Rakendus palub lugejatel kahe nädala jooksul klikkida vähemalt 25 artiklil, et see saaks pakkumisi isikupärastada, näidates edusamme lehe paremas alumises nurgas. Lõpuks lisab Artifact ka sotsiaalseid funktsioone, et inimesed saaksid teistega arutada, mida nad loevad. „Loodetavasti kasvab see sotsiaalseks võrgustikuks,“ märkis Systrom.