Juba teine sulgemine: USA-s tegutsev Signature Bank pandi kinni

Püüdes vältida finantskriisi levikut, sulgesid seadusandjad pühapäeval New Yorgis asuva krüptosõbraliku Signature Banki, lubades selle hoiustajatele hüvitist.

Signature Banki sulgemine on tingitud Silicon Valley Banki sulgemisest, mis leidis aset reedel. Mõlema tehnoloogiasõbraliku asutuse kliendid päästab USA riigikassa, Föderaalreserv ja hoiuste kindlustamise korporatsioon. Nende rahalised vahendid on kättesaadavad alates esmaspäevast.

Reguleerivate asutuste pühapäeval avaldatud ühisavalduses on Silicon Valley Banki hoiustajad „täielikult“ kaitstud finantskahjude eest, mida FDIC tavapäraselt garanteerib ainult 250 000 dollari ulatuses.

„Me teatame ka sarnasest süsteemse riski erandist New Yorgis asuva Signature Banki puhul, mille riiklik asutamisasutus sulges täna,“ jätkati avalduses. „Kõik selle asutuse hoiustajad saavad hüvitist. Nagu ka Silicon Valley Banki kriisilahenduse puhul, ei kanna kahjusid maksumaksja.''

Teatades, et hoiustajad saavad hüvitist ja saavad alates esmaspäevast juurdepääsu oma rahalistele vahenditele, on reguleerivad asutused kõrvaldanud riski, et Signature Bankis või SVB-s hoiuseid omavad ettevõtted ei suuda maksta palka või katta muid kulusid.