Milline praktika kõnetab Z-põlvkonda? 4 soovitust praktikaprogrammi loomiseks

Aasta esimesed kuud on suurepärane aeg mõtlemaks oma organisatsiooni praktikaprogrammile ja selle arendamisele. Praktikat kujundades tasub meeles pidada, et sihtrühmaks on Z-põlvkond – aastatel 1995—2012 sündinud noored, kellest vanemad on järk-järgult tööturule suundumas ning kelle ootused tööandjaile varasematest põlvkondadest erinevad