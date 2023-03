Noorena säästmisega alustamine juurutab säästmisharjumust kogu eluks

Tihtipeale arvatakse, et säästmisega on hea alustada siis, kui sissetulekud suurenevad, kuid sissetulekute suurenemisega tõuseb enamasti ka elatustase. Teisisõnu, kui meil ei ole säästmisharjumust, on meil alati vaja täpselt nii palju, kui oleme teeninud või tahame veelgi rohkem, kui meil on ja seepärast võtame võlgu.

Kas üks euro säästa on piisav?

Tegelikult pole üldse tähtis, milline summa on võimalik päevas, nädalas või kuus kõrvale panna – oluline on mõistmine, et iga teadlikult säästetud euro on investeering iseenda finantsvabadusse. 18–25-aastased noored, kes säästavad digikassaga ja on sellega sidunud oma pangakaardi, säästavad kuus keskmiselt umbes 10 eurot. Digikassa töötab justkui virtuaalne hoiupõrsas ja ümardab iga kontolt maha arvestatud kaardimakse summa järgmise täiseuroni ning kannab erisuse sentides kogumishoiusele. Mida sagedamini kaardimakseid teha, seda rohkem saab kogumishoiusele sente koguda.

Loomulikult ei kogu laps või nooruk, kes paneb iga kuu taskurahast kõrvale ühe või mitu eurot, suurt summat, küll aga kujuneb välja oluline oskus: tekib kogumisharjumus ja kogu saadud raha ei kulutata ära. See on kõigi finantsvabaduse saavutajate A ja O.

Kui raha kogumisega on juba algust tehtud, siis saab kogumishoiusele teha ka täiendavaid sissemakseid või suurem kogunenud summa kanda tähtajalisele hoiusele. Kuidas aga otsustada, milline summa igakuiselt iseendale maksta? Selleks tuleks alustada oma eelarve koostamisest. Tasub kirja panna kõik olulised kulutused ning fikseerida ka summa, mis on võimalik igal kuul kõrvale panna.

Kulutusi tasub hinnata kohustuse ja vajaduse põhiselt ning kas on kulusid, mida saab igapäevaselt mugavuse arvelt kokku hoida – näiteks kui asendada poest ostetud pudelivesi kraaniveega isetäidetavas joogipudelis, on võimalik juba ligi euro kulusid kärpida. Ehk kui kaaluda läbi optimaalsemad variandid ning nende pealt kokku hoitav summa teadlikult kõrvale panna, siis on see juba suur samm edasi säästmisharjumuse tekitamiseks.