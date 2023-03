Coop Panga puhaskasum on enam kui kahekordistunud

„Hoolimata sellest, et veebruar oli tavapärasest lühem kuu, kasvas meie uute klientide arv ja aktiivsus hoogsalt. See näitab, et Coop Panga kliendipakkumine kõnetab nii eraisikuid kui ka ettevõtjaid ning suunab neid panka vahetama,“ märkis Rink.

„Näeme, et hindade ja euribori kasv on vähendanud tarbijate ja ettevõtete vaba raha ning konkurents hoiustele on jõudsalt kasvanud. Coop Pank on oluliselt tõstnud hoiuse intresse ja pakub praegu kohalikule tähtajalise hoiusele kuni 3,33% aastaintressi, et vähendada välismaiste deposiitide osakaalu ja pakkuda eestimaalaste rahale parimat hinda,“ märkis Rink.