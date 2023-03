USA tagab kõigile Silicon Valley Banki klientidele nende hoiused täismahus

USA võimud võtsid pühapäeval üle Silicon Valley Banki ja teatasid erakorralistest meetmetest, et leevendada hoiustajate hirmu pärast SVB kiiret kokkuvarisemist.

Meetmed, mis hõlmavad SVB kõigi hoiuste tagamist, olid mõeldud selleks, et tugevdada usaldust pangandussüsteemi vastu. Meetmetest teatasid pühapäeva õhtul ühiselt rahandusministeerium, Föderaalreserv ja Föderaalne hoiuste tagamise korporatsioon (Federal Deposit Insurance Corp).

Regulaatorid teatasid pühapäeval, et nad võtsid kontrolli Signature Banki üle, mis on riigi üks peamiseid krüptovaluutafirma panku. Ametnike sõnul saavad New Yorgi panga hoiustajad hüvitist. Rahandusministeeriumi ametnik aga ütles, et seda ei saa päästmiseks nimetada, sest nimetatud pankade aktsia- ja võlakirjaomanikud ei saa kaitset.

Eesmärk vähendada hoiustajate paanikat

Riigi föderaalreserv ja rahandusministeerium ütlesid, et nad kasutavad erakorralise laenamise volitusi, et teha rohkem vahendeid kättesaadavaks, eesmärgiga rahuldada pankade väljavõtmisnõudeid. See on pingutus vältimaks konkureerimist teiste pankadega.

„Sellest peaks piisama, et peatada hoiustajate paanika,“ ütles William Dudley, kes oli New Yorgi keskpanga president aastatel 2009-2018. „See näitab, et finantssüsteemi riskid ei ole seotud ainult suurte rahakeskuste pankadega,'' lisas ta.

Ametnikud astusid erakordse sammu, määrates SVB ja Signature Banki finantssüsteemi süsteemseks riskiks, mis annab reguleerijatele paindlikkuse kindlustamata hoiuste tagamisel.

Ametnike sõnul saavad SVB hoiustajad täna kogu oma raha kätte. Tavapäraselt on hoiustajatele välja makstud maksimaalselt 250 000 dollari ulatuses hoiuseid. USA finantsregulaatorid ütlesid, et valitsuse fondile tekitatud kahjum kaetakse pankade erihinnangu kaudu ja et USA maksumaksjad ei pea seda kinni maksma.

Eraldi avalduses pühapäeva õhtul ütles USA Föderaalne hoiuste tagamise korporatsioon, et „jälgib tähelepanelikult tingimusi kogu finantssüsteemis ja on valmis kasutama kõiki oma vahendeid kodumajapidamiste ja ettevõtete toetamiseks ning võtab vajaduse korral täiendavaid meetmeid“.