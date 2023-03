Kulu elektrile väheneb. Sadu tuhandeid inimesi meelitatakse soodsate hindade ja lisateenustega

Universaalteenuse hind on viimased kuud ületanud elektri hinda börsil. Tarbijad saavad aru, et universaalteenus tähendab ülemaksmist, ja iga päev otsivad tuhanded inimesed turult uusi elektripakette. Eelmise töönädala lõpus oli juba ligi paarkümmend protsenti senistest universaalse elektripaketi kliente teenusest loobunud. Lähiajal vahetab elektripaketti ja vajaduse korral ka elektrimüüjat mitusada tuhat inimest. Elektrimüüjad saavad aru, et turg jagatakse jälle ümber, ja on klientide hoidmise nimel võitlema hakanud. Turule tuuakse ootamatuid lisateenuseid ning ühtäkki on turu soodsaimad hinnad saadaval ilma igasuguste leppetrahvideta.