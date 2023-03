Tänasest saavad ettevõtted taotleda toetust küberturvalisuse parandamiseks

Toetus on osa Euroopa Liidu Digital Europe programmi pilootprojektist, millega kasvatatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võimekusi tulla toime küberrünnakutega ja ennetada neist tulenevaid majanduskahjusid.

„Küberintsidendid teevad ettevõtetele kahju nende suurusest hoolimata, rünnakud võivad tööstusettevõtte tootmise katkestada või arvepettuse järel rahalist kahju tekitada. Soovime selle toetuse abil aidata ettevõtetel teha oma IT-taristut turvalisemaks,“ rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

„Mõnel juhul tähendab see turvalistele pilveteenustele migreerimist, teisel puhul töötajate koolitamist ja kolmandal hoopis võrkude ümberehitamist. Just seetõttu tuleb toetuse saajal esmalt teha läbi küberturvalisuse kaardistus ning selle tulemusena valmiv teekaart on justkui rätseplahendus just konkreetse ettevõtte küberturvalisuse taseme tõstmiseks,“ lisas minister.

„Ma olen üsna kindel, et pea iga ettevõte on lahendanud väiksemaid küberintsidente. Tõsisemad rünnakud saavad aga seisma panna kogu firma ning läbimõeldud arvepettustega saab välja petta kümneid tuhandeid eurosid. Teame sellest aastast ühte väga tõsist küberrünnakut, mis halvas ettevõtete töö ning põhjustas enam kui 100 000 euro ulatuses kahju. Samamoodi on ettevõtjad kandnud raha pättidele, sest nad esitasid nii elutruid libaarveid. Seega küberruumis toimub kogu aeg asutuste küberturvalisuse proovilepanek,“ ütles RIA teaduse- ja koordineerimisosakonna juhataja Lauri Tankler.

Just seetõttu innustatakse küberpöörde projektiga väiksemaid ettevõtteid panustama enese küberturbesse.

Ettevõtete kübarturvalisust tuleb tugevdada