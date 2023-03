Apple seisab silmitsi enneolematu juhtkonna lahkumise lainega

Alates 2022. aasta teisest poolest on Apple kaotanud umbes tosin kõrgetasemelist juhti. Enamik neist inimestest kandis asepresidendi tiitlit, mis on veidi madalamal kui vanemasepresidendi tase, mis allub tegevjuht Tim Cookile. Nad on ühed Apple'i kõige olulisemad töötajad, kes vastutavad paljude põhifunktsioonide igapäevase toimimise eest.

Lahkunute arv on märkimisväärne

Firmast on eemaldunud asepresidendid, kes vastutavad selliste valdkondade üle nagu tööstusdisain, veebipood, infosüsteemid, Apple'i pilveteenused, riist- ja tarkvaratehnika aspektid, privaatsusküsimused, müük arenevatel turgudel, tellimusteenused ja hanked. Kokku on see 11 võtmeisikut - see on suur kaotus.

Varasematel aastatel võis Apple kaotada ühe või kaks asepresidenti 12 kuu jooksul, näiteks kui ettevõtte isesõitvate autode projekti juht läks 2021. aastal Ford Motor Co-sse. See, et nüüd lahkub nii suur grupp - sõltumata sellest, kas nad läksid pensionile, tõrjuti välja, loobusid või läksid teise ettevõttesse - on märkimisväärne.

Loomulikult on toimunud ka juhtide sissevool. Apple tõi uue personalijuhi ning infojuhi. Enamasti on Apple aga lahkumiste tõttu jaotanud vastutusalad ümber või edutanud inimesi seestpoolt.

Lahkumas võib olla veelgi enam inimesi

Enamik hiljutistest lahkumistest olid Apple'i veteranid, inimesed, kes on olnud ettevõttes 15 ja enam aastat. Kuid muu hulgas disaini- ja teenuste asepresidendi puhul kaotas Apple oma karjääri parimas eas olevaid juhte, kes oleksid ühel päeval võinud jõuda seenior asepresidendi tasandile.

See lahkumisvool võib olla alles algus. Apple'is on üsna palju asepresidente, kes on olnud seal aastakümneid ja võivad lähiaastatel pensionile jääda.

Sarnases olukorras on ka Apple'i kõrgeim kiht: 12 tippjuhist 10 on umbes sama vanad. Pooled neist astusid ametisse enne 2000. aastat ning vanusevahe tegevjuht Cooki ja tema tõenäolise järeltulija, operatsioonijuhi Williamsi vahel on vaid umbes kaks aastat.