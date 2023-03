Baltikumi ja Euroopa pankade aktsiad on tugevas languses

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas ütles, et võrreldes Euroopa ja USAga on Baltikumis olukord veel rahulik ning investorid realiseerivad hiljuti rallinud pangaaktsiatest kasumit. „Baltikumi rahulikkuse taga on eeskätt institutsionaalsete investorite vähesus ning kohalikud investorid võtavad asja veel kaine mõistusega,“ märkis Tanilas.

„USA on selgelt paanikas ja on ka põhjust, kui lühikese ajaga on vähemalt 4 panka maksejõuetuks jäänud. Lääne-Euroopas on ka mured kasvama hakanud ja seda eeskätt Lõuna-Euroopas, aga ka ühe Šveitsi panga osas,“ ütles Tanilas.