Ants Noot: valitsuskoalitsiooni läbirääkimistel ei tohi unustada kestlikku toidutootmist

Tervislik ja mitmekesine toit, energia ning puhas elukeskkond on igale eestimaalasele hädavajalikud baasvajadused normaalseks elutegevuseks. Eesti põllumajandus- ja toidusektor on strateegiliselt tähtis meie igapäevase toidujulgeoleku tagajana. Põllumajandus ja metsandus on maaelu kõige olulisemad tugisambad ning ühtlasi ka Eesti kultuuri ja riigi jätkusuutlikkuse kandjad.

Eesti toidutootjad on võrreldes teistega ebavõrdses positsioonis

Selleks et toidusektor saaks ühiskonna ootustele vastata, tuleb ennekõike tagada meie ettevõtjatele stabiilne ja konkurentsivõimeline keskkond. „Eesti toidutootjad on jätkuvalt võrreldes ELi teiste riikidega ebavõrdses positsioonis. Meile rakenduvad üha karmimad keskkonna- ja loodushoiu nõuded, kuigi oleme Euroopa puhtaima looduse ja ohutuma toiduga riik. Põllumajandustoetused on alla ELi keskmist ning ka siseriiklikud subsiidiumid ja maksupoliitika on võrreldes naabritega toidutootmise konkurentsivõimet mittetoetavad,“ toob välja koja juht.