USA panga kollaps kukutas intressitõusu ootusi

See kõik muutus nädala lõpus, kui selgus, et hätta on sattunud Silicon Valley Bank. Pärast seda on tõusuootused oluliselt langenud: esmaspäeva pärastlõuna seisuga hinnatakse, et 84,9% tõenäosus on, et föderaalreserv tõstab nädala pärast intresse 0,25%. Uus tase ehk 4,75-5% jääks hetke hinnangu kohaselt ka intressitaseme laeks. Samal ajal on hakatud mängima mõttega, et föderaalreserv võib paanikast tulenevalt peatada intressitõusud sootuks. Hetke hinnangul on selleks tõenäosuseks 15,1%. Päeva jooksul on need tõenäosused kõikunud väga tugevalt.