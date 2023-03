Jaanuaris laekus eelmise aastaga võrreldes rohkem erasektori tulumakse

Ettevõtete möödunud aasta kasumite kasv ulatus Statistikaameti andmetel 33 protsendini, mis toetab käesoleva aasta tulumaksu laekumist. Palgafondi kasv kiirenes, kuid osades tegevusalades on töökohtade arv languses. Majanduse jahenemine avaldub üha enam tarbimismaksude tasumises.

Kaupu ja teenuseid ostetakse eelmise aastaga võrreldes vähem

Lisaks süvenes jaanuaris käibemaksu tasumise langus impordilt 40%-ni, mis tulenes eelkõige Venemaa ja Valgevene suunalise sanktsioneeritud kaupade sisseveo langusest. Valdavalt ei ole ettevõtetel sanktsioneeritud kaupadele leitud asendusturge teistest kolmandatest riikidest, mille alternatiiviks on kauba ühendusesisene hankimine.

Veel võib jaanuari kohta välja tuua ettevõtete põhivara soetuse ehk investeeringute kasvu kiirenemise. Tuleviku vaates on see positiivne signaal, kuna investeeringud on lisandväärtuse kasvu võtmeks, mis aitavad suurendada ka tulevast käibemaksutulu.