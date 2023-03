Soomlased maksid eelmisel aastal elektri eest viis miljardit: see oli energiatootjate paradiis

Selgub, et soomlastest tarbijad maksid elektrimüüjatele viis miljardit. ,,Elektri tootmiskulud on enam-vähem samad, mis enne energiakriisi. Puhast energiat tootvad elektritootjad saavad olukorrast tohutult kasu,'' ütles Aalto ülikooli tehnilise füüsika professor Peter Lund.

Ta lisas, et energiakriis on ju tegelikult energiatootjate paradiis. Erakorralises olukorras tekitas elektrituru toimimismudel olukorra, kus elektrikasutajate kulud tõusid kõrgeks, kuid sellest said kasu paljud elektritootjad.

,,See on küsimus sissetulekute ülekandmisest tarbijatelt elektritootjatele,'' sõnas Lund.

Odavat elektrit müüakse kõrge hinnaga

Praegune elektriturg toimib viisil, mis on mõjutanud sügiseste elektriarvete suurust. See põhineb piirhinnal, kus hind määratakse kõige kallima energiaallika järgi. ,,Tarbijad ei saa praegu nautida tõeliselt odavat päikeseenergiat, tuuleenergiat, hüdroenergiat, sellest pole meile kasu. See on turu süü,'' ütles professor Lund.