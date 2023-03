Elering: aastal 2027 võib tekkida probleem elektri varustuskindlusega. Ministeerium soovib luua strateegilise reservi

Eleringi koostatud Eesti Elektrivarustuskindluse aruande kohaselt näitavad analüüsid, et alates 2027. aastast ei pruugi Eesti põlevkivi elektrijaamad olla enam elektriturul konkurentsivõimelised. Eesti varustuskindluse normiks on 9 tundi, kuid see viib piirangutundide arvu 9,7-le tunnile aastas. Varustuskindluse tagamiseks on tarvis, et riik omaks mitme põlevkiviploki ulatuses kindlaid võimsuseid.