Klient pole mitu päeva raha kätte saanud. Swedbank: mingeid üldisi häireid meil ei ole

Ärilehe poole pöördus lugeja, kelle sõnul ei tule alates 10. märtsist laekumised Swedbanki kontole üle. „Mul on firma ja firmal kõik ideaalses korras (ei ole blokitud, arestitud vm). Kliendid, kes tahavad mulle tasuda arvete eest, ei saa tasuda, kuna raha läheb tagasi ja siiani ei ole ükski makse minuni jõudnud, kuigi on erinevad kliendid, erinevad pangad,“ sõnas lugeja. Tagasilükkumist on lähiajal kogenud teisedki.

Kõrva sõnul on üheks võimaluseks asjaolu, et saaja andmed ei ole korrektsed (nimi ja konto ei lange kokku või on saaja nimi vale). Põhjus võib olla ka näiteks makse algataja pangas. „Välkmaksete puhul on pangad lisanud näiteks valikuid, kus klient saab määrata, et makse tehakse vaid välkmaksena. Kui mingil põhjusel ei õnnestu aga välkmakset algatada, siis jääb makse tegemata. Sellisel juhul peab uurima panga käest, kus makset algatati, miks välkmakse ei õnnestunud ja vajadusel tegema tavamaksena,“ lisas ta.