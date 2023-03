Elroni uue juhatuse liikmena asub ametisse Märt Ehrenpreis

Elroni nõukogu viis koostöös personalifirmaga Fontes läbi avaliku konkursi, et leida uus tehnikavaldkonna juhatuse liige. Valituks osutus Märt Ehrenpreis. Senise juhatuse liikme Riho Seppari ametiaeg lõppeb käesoleva aasta aprillis.

„Elroni nõukogu ja meeskond on tänulikud Riho Sepparile, kes on üle 22 aasta panustanud Eesti reisirongiliikluse teenuse arengusse ning annab nüüd oma ameti üle uuele juhatuse liikmele. Märt Ehrenpreisi ootavad liikluskorraldus- ja hooldusprotsesside efektiivistamise ja meeskondade arendamise kõrval ees ka ettevõtte suurprojektid nagu uute Škoda rongide raudteeliiklusesse integreerimine, uue depoo projekteerimine ning ehitus Soodevahesse,“ sõnas Elroni nõukogu esimees Andres Allikmäe.

„Ehrenpreisi kandidatuur ning ambitsioon ettevõtte arengusse panustada vastas enim Elroni juhatuse liikme konkursi kriteeriumitele ja ettevõtte järgmiste aastate arenguplaanidele. Tal on pikaajaline varasem raudteevaldkonna töökogemus, olles töötanud AS Eesti Raudtee telekomi ja turvangusüsteemide ameti juhatajana ning panustanud rongiliikluse turvalisuse parandamise investeerimisprojektidesse. Lisaks on Ehrenpreis viimasel paaril aastal juhtinud Soome ettevõtte harukontorit Eestis, mis pakub raudteetaristu projekteerimise teenuseid,“ tõi Allikmäe esile Ehrenpreisi Elroni juhatuse liikmeks valimise tagamaid.