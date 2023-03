Oluline kohtuotsus: Eesti riik hüvitab bussivedajatele tasuta sõidud

„Riik on aastaid sisuliselt osutanud teatud sotsiaalsetele gruppidele tasuta teenust eraettevõtete arvelt, jättes nad Euroopa Liidu õigusega vastuolus oleva seadusega omanikutulust ilma. Euroopa Kohus rõhutas, et riikide kohustus hüvitada vedajatele tasuta sõidud kehtib juba aastast 1971. Kuigi transpordiamet on märtsi alguses teavitanud avalikult, et hüvitab kõikidele vedajatele sellised kulud alates 08.09.2019 ehk Euroopa Kohtu otsuse tegemise päevast kolm aastat tagasiulatuvalt, jäävad vedajad siiski varasemate aastate teenuste eest hüvitisest ilma, kuna need on aegunud. Siiski tuleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tunnustada selle eest, et võttis pärast Euroopa Kohtu otsust antud suuniseid arvesse ning asus koostöös vedajatega süstemaatilist tulevikus kandvat terviklahendust otsima ega asunud hüvitamiskohustust vältima,“ kommenteeris otsust Lux Expressi ja teisi Eesti bussioperaatoreid vaidluses esindav Soraineni nõunik vandeadvokaat Kadri Härginen.