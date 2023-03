Swedbanki uuring: Eesti elanike finantstervise seis on pingeline

Swedbank avalikustas täna esmakordselt rahvusvahelise finantstervise indeksi, mille eesmärk on mõõta Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi ühiskondade finantsvõimekust ja -teadmisi. Finantstervis tähendab inimeste ja leibkondade võimet tulla igapäevaselt toime oma rahaliste kohustustega ja saavutada pikemaajalisi eesmärke ning teadmisi ja oskuseid kasutada oma raha targalt ja enesekindlalt.

Indeksi väärtused on vahemikus 0–100, kus üle 60 punkti osutab heale finantstervisele:

0–39 punkti näitab haavatavat finantstervist;

40–59 pingelist finantstervist;

60–79 head finantstervist ja

80–100 tugevat finantstervist.

Eestlaste finantsseis on pingeline

Uuringu järgi on Eesti elanike finantstervise indeks 50, mis osutab pingelisele finantstervisele. Madala tulemuse peamised põhjused on Eesti elanike vähesed säästud, turvavõrgustiku puudumine ning ebakindlustunne pensionipõlvele mõeldes. Vaid 29% elanikel on rahatagavara, mis on vähemalt leibkonna kolme kuu sissetuleku suurune. Veerand elanikke ei ole finantsiliselt valmis ootamatuteks olukordadeks, sest nad ei ole kindlustanud oma vara ega elu.

Ühtlasi on eestlased tuleviku suhtes pessimistlikud: üle 40% elanikke pole üldse kindlad, kas nende säästudest piisab selleks, et hoida soovitud elukvaliteeti pärast pensionile jäämist. Vaid 20% peab oma majanduslikku olukorda turvaliseks ja koguni 40% ebaturvaliseks. Iga teine Eesti elanik tunneb, et sõltub majanduslikult oma lähedastest ja riiklikest toetustest.

Eri vanuserühmade finantstervis suuresti ei erine, küll on mõnevõrra haavatavamad 18–29- ja 50–59-aastased ning pensionärid, kellest koguni 44% on haavatava finantstervisega. Suuremad erinevused ilmnevad aga meeste ja naiste vahel. Hea või tugeva finantstervisega elanike rühmadesse liigitus 43% mehi ja 36% naisi, haavatava finantstervisega mehi on 28% ja naisi 37%.