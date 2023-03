Hüpoteeklaen kliendilood. Anname hoogu kogukonnaprojektidele ka linnast väljas

Ülari Toots, kes on Ulila suveaia üks eestvedaja, ütleb, et Hüpoteeklaenu poole pöördus ta tänu varasemale positiivsele kogemusele, mis oli samuti seotud meelelahutusäriga, täpsemalt heli- ja valguslahenduste pakkumisega. „Viimased aastad on meelelahutusäris olnud ikka päris keerulised. Kuid kriisid toovad alati kaasa ka uusi võimalusi. Hüpoteeklaen on uskunud meie tegevusse ja ka viimasesse projekti, tänu millele olemegi saanud oma plaanidega edasi liikuda,“ ütleb ta.

Ulila suveaed on plaanis taastada atraktiivse vaba aja veetmise kohana. Läbi selle soovitakse elavdada kohalikku külaelu ja ühtlasi tuua siia rohkem külastajaid, seda nii suvel kui ka talvel. Suveaias toimub aastaringselt erinevaid üritusi ja kontserte. Talvel on siin olnud liuväli, kus pered saavad käia uisutamas. Et kunagine uhke aed on olnud pikalt hooldamata, siis vajab omaette tähelepanu ka dendropargi osa. Projekti jaoks taotleti Hüpoteeklaenust kasvulaenu, mille eest soetati kinnisvara.

Läheneme igale laenutaotlusele personaalselt

Hüpoteeklaenu kliendihaldur Annika Vään ütleb, et Ulila projekt on hea näide sellest, et Hüpoteeklaen ei väljasta laenu ainult linnas, vaid toetab ka kogukonnaprojekte ja maaelu mujal Eesti piirkondades.

„Kui suuremate laenuandjate jaoks ei ole väikesed maakohad ja kogukondlikud projektid enamasti atraktiivsed, siis meie kuulame ära iga kliendi ja hindame äriplaani tervikuna,“ kommenteerib Vään.

Palju on ka projekti eestvedajas ja põhjendamises kinni. „Lõpuks taandub kõik sellele, kas me usume sellesse projekti või ei,“ selgitab Vään.