Avis Flex hoiab valikud vabana. Pikaajaline autorent on paindlik ja kindla kuumaksega

Vabadus valida

Aina enam näeme, et inimesed soovivad paindlikkust ning eelistavad autot rentida. Ka pikaajaline autorent muutub üha populaarsemaks, kuna inimesed ei vaja autot aastaringselt, seega on rentimine odavam kui autoliising.

Kohalik klientuur eelistab nii pikaajalist renti kui ka täisteenusliisingut. Meie kõige paindlikum teenus on Avis Flex pikaajaline autorent. See võimaldab kasutada autot ühest kuust kuni aastani, omamata sealjuures siduvat lepingut. Juhul kui autot enam kasutada ei ole tarvis või tekib soov või vajadus mõnda teist autot proovida, saab rendi lõpetada lepingutasuta.

Suureks eeliseks pikaajalise autorendi puhul on mugavus ja kindel kuumakse. Kõik autoga seotud kulud ning kindlustused on juba kuumakse sees, kasutajal hoolitseb vaid parkimise ja kütuse eest.

Kellele pikaajaline renditeenus mõeldud on?

Pikaajaline autorent on niivõrd paindlik, et seda on võimalik igale kliendile sobivaks teha, seega sobib see absoluutselt kõikidele. Eriti praeguses majandusolukorras – see annab inimesele valikuvabaduse.