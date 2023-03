Hüpoteeklaen kliendilood. Laenu toel on võimalik kasvada ka väikese tegijana

Positiivne kogemus Hüpoteeklaenuga

Siiski paneb ta kõigile ettevõtjatele südamele, et iga laenuotsus peab olema hoolikalt läbi mõeldud, seda eriti praegusel ajal, kui euribor on tõusma hakanud. Rõugu sõnul kasvav euribor tema ettevõttele veel probleeme ei valmista, ent ilmselt tuleb järjest rohkem hakata mõtlema ka sellele, kas ja kuidas saaks euribori fikseerida.

Mikroettevõtjatele suunatud Kasvulaen

Hüpoteeklaenu kliendihalduri Margit Rootsi sõnul on Kasvulaen mõeldud just mikroettevõtjatele, kes otsivad oma tegevuse laiendamiseks täiendavaid vahendeid. „Tihti ei julge väikeettevõtjad laenuandja poole pöörduda, kartes, et nii pisikesed ettevõtted laenu ei saa. Kasvulaen on aga mõeldud just väiksematele tegijatele. Lisaks on Kasvulaenu võimalik taotleda igas Eesti piirkonnas, mitte ainult suurlinnades,“ selgitab Rootsi.