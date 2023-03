Omniva hakkab Soome-suunalist tarnet pakkuma pakiautomaatidesse ja avab 18+ teenuse

Omniva esindajate kinnitusel pakub Omniva tarnet Soome väljastuspunktidesse juba täna ning aprilli alguses lisandub võimalus saata pakke ka pakiautomaatidesse. Omniva tarnepartner Soomes on Matkahuoto, kellel on enam kui 2300 pakiautomaati ja väljastuspunkti. Soome-suunalise tarne puhul toimub nii pakiautomaadi kui väljastuspunkti saadetise hinnastamine kaalupõhiselt ühtse hinnakirja alusel.

Omniva esindajate sõnul saavad hallata ettevõtjad oma e-poe tagastusi kiiremini ja mugavamalt kui seni. Omniva keskkond võimaldab ühel platvormil mugavalt ja Baltikumi-üleselt hallata kõiki tagastusi ning jälgida tagastamise põhjuseid. Tagastada on võimalik nii füüsilisest poest kui ka e-poest ostetud tooteid. Kliendipoolsele mugavusele lisab vunki juurde asjaolu, et tagastada saab ka teise ettevõtte vahendusel saadetud tooteid (nt Smartpost, DPD). Tagastusteenus pakub e-poel võimalust jälgida tagastuste staatust ning ka seda, kas need on juba jõudnud sihtpunkti.