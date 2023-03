Komisjon tegi ettepaneku reformida ELi elektrituru korraldust. Soovitakse tagada stabiilsemad hinnad

„Praegune elektrituru korraldus on aastakümnete jooksul taganud tõhusa ja hästi lõimitud turu. Ent ülemaailmsed tarneprobleemid ja Venemaa manipuleerimine meie energiaturgudega on tekitanud paljudele tarbijatele märkimisväärselt suuremad energiaarved. Täna teeme ettepaneku meetmete kohta, mis muudavad energiakulud kogu ELis stabiilsemaks ja prognoositavamaks. Kui hoogustame taastuvatesse energiaallikatesse investeerimist, on meil lihtsam saavutada rohelise kokkuleppe eesmärke ja muuta ELi järgmistel aastakümnetel puhta energia edendajaks“, ütles energeetikavolinik Kadri Simson.

Kavandatud reformiga plaanitakse vaadata läbi mitu ELi õigusakti ning võtta meetmeid, mis motiveerivad sõlmima pikemaajalisi lepinguid ja tootma mittefossiilset elektrit. Samuti pakuvad need puhtamaid paindlikke lahendusi, et konkureerida gaasiga, näiteks tarbimiskaja ja energia salvestamine. Lisaks edendatakse kavandatud reformiga avatud ja ausat konkurentsi Euroopa energia hulgimüügiturgudel, sest turg muudetakse läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks.