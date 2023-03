Linnaliiklus on muutumas: Tallinna sõiduteedel hakkavad peagi vurama teistmoodi pakirobotid

Clevoni pilootprojektide spetsialist Alvin Kuuskmäe selgitab, et tulevikus soovib Clevon pakirobotid sõitma panna suures osas iseseisvalt, kuid kaugjuht on alati taustal masinat abistamas. „Meie suund on lõpuks liikuda autonoomsuse poole, aga me ei lähe utoopiasse, me tahame, et inimoperaator oleks taustal. Praegu sõidavad autod nii, et ikkagi teleoperaator roolib. Selle aasta lõpuks on plaanis midagi suuremat – oma testplatsil soovime alustada testimist, kus üks teleoperaator assisteerib mitut sõidukit. Kui seadusest tulenevad tingimused on täidetud ja tehnoloogia valmis, soovime üks-mitmele juhtimise tänavatele viia esimesel võimalusel. Suures plaanis toimub see nii, et auto muutub autonoomsemaks ja juht sekkub ainult olukorras, kus tuleb otsustada, mida teha,“ märgib Kuuskmäe.