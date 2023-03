Töö Itellas kätkeb võimalusi edukaks arenguks

Itella Estonias töötab praegu ca 350 inimest, kogu kontsernis aga umbes 22 000. Head töökohad on seal endale leidnud väga erinevate elualade esindajad – logistikud, IT-töötajad, finantsinimesed, klienditeenindajad... Kasu on ka heast keeleoskusest, seda eriti inglise ja soome keele puhul. Võimaluste maa on lai ning alates spetsialisti tasemest saab hakata rääkima rahvusvahelise karjääri võimalustest.

Itellat teatakse peamiselt pakiautomaatide järgi, kuid tegelikult on ettevõtte töömaa märksa laiem – pakutakse maantee-, mere- ja lennutransporti, Itella ladudes liigub palju erinevaid kaupu ja materjale. Itella on heaks logistika täislahendusepartneriks paljudele ettevõtetele, kellest suuremate hulgas on näiteks Kaubamaja, Telia või ABB. Ettevõtete teenindamine meenutab rätsepatööd, sest kõik logistikalahendused luuakse konkreetse tellija vajadustest lähtuvalt.

Lisaks tegutseb Itella teenuskeskus, mille töö on suunatud Itella emaettevõtte Posti Grupi teenindamisele Soomes. Teenuskeskuse töökeeleks on inglise keel, kuid soome keele oskamine on suureks plussiks.

Töö käigus saab ka mugavalt õppida

Itellas tegeletakse oma töötajate arendamisega teadlikult ja pidevalt. Võimalusi töiseks tõusuks nii kodumaal kui ka teistes riikides on palju.

Itellas tegeletakse oma töötajate arendamisega teadlikult ja pidevalt.

Osa neist võimalustest on individuaalsed, lähtudes just konkreetse töötaja ja ettevõtte vajadustest ja võimalusest. Osa aga on sissetöötatud meeldiva rutiinina paljudele töötajatele – näiteks saavad kõik logistikatöötajad koostöös Valgamaa Kutsehariduskeskusega tööajast ja töökohal omandada logistiku-veokorraldaja 4. ja 5. kutsetaseme. Õpe kestab aasta aega ning on töötajate isikliku logistika seisukohalt tehtud võimalikult mugavaks. Nii pakub töökoht lisaks igapäevatööle ka arvestatavaid kasvamisvõimalusi ning firmasisesed edulood on tõestuseks, et see võimalus on töötajatele oluline ning leiab rakendust.