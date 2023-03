Nissan hakkab pakkuma Enefit Volti laadijaid

Jaanuaris käivitunud koostöö hõlmab ka Nissanite edasimüüjate koolitamist, et avardada elektritranspordiga seotud teadmiste levikut nii era- kui äriklientide seas, et nad saaks teha targemad ja tulevikukindlamad valikud.

Eestis, Lätis ja Leedus Nissaneid maale toova Nissan Nordic Europe’i tegevjuht Margus Mikk märkis, et ettevõttel on kindel suund jätkusuutliku tuleviku poole ning tugevdada oma positsiooni Euroopa turul uute elektrifitseeritud sõidukite seeriaga.

„Nissan tugineb oma elektrialastele teadmistele ning tugevdab üleminekut elektrifitseeritud liikuvusele kaubamärgi seni kõige põnevama ja põhjalikuma mudelivalikuga,“ lausus Mikk. „Pärast otsust mitte investeerida sõiduautodes heitenormi Euro 7, ei too Nissan alates 2023. aastast Euroopas müüki ühtegi ainult sisepõlemismootoriga varustatud sõiduautot. Nissan astub julgeid samme liikuvuse viimiseks uue ajastusse ja prognoosib, et 2026. aastaks moodustab elektrifitseeritud autode osakaal müügist 75%, eesmärgiga jõuda kümnendi lõpuks 100%-ni. On oluline, et meil on klientidele laadimislahenduste pakkumiseks usaldusväärne partner Enefit Volti näol.“