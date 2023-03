Kauaoodatud otsus: riiklik ettevõtetele suunatud käendus viiekordistub

„Ettevõtjate kasvuprojektid võivad jääda tihti pangapoolse finantseeringuta, kuna tagatised on ebapiisavad või on nende väärtust keeruline hinnata. Seni oli KredExil võimalik ettevõtjatele anda käendusi maksimaalselt 5 miljoni euro ulatuses. Laenukäenduse piirmäärade tõstmisega saame edaspidi toetada pangalaenude kättesaadavust suurusjärgu võrra ambitsioonikamatele projektele,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse käenduste ja laenude osakonna juht Kaarel Aus.



Kui seni oli maksimaalne laenukäenduse piir kuni 5 miljonit eurot, siis nüüd 25 miljonit eurot. „2023. aastal piloteerime suurtehingute käendamisega, jälgime reaalseid taotlusi ja ettevõtjate vajadusi ning kui selgub, et meie teenusetingimused jäävad mõne olulise projekti jaoks liiga piiravaks, siis vaatame need üle,“ sõnas Aus. Ta lisas, et töö jätkub ka erinevate edasikindlustajate ja Euroopa Komisjoniga, et tulevikus laenukäenduse piirmäärasid veelgi suurendada.



Suuremat käendust saavad projektid, mis on suunatud energia- ja ressursikasutuse tõhustamisele, digitaliseerimisele ning mis on jätkusuutlikud.



Chemi-Pharmi juht Ruth Oltjer ütles, et otsus tõsta riikliku laenukäenduse ülempiir 25 miljoni euroni annab ettevõtetele tiivad. „See võimaldab kaasata suures mahus välisinvesteeringuid, luua uusi töökohti, suurendab ettevõtete ekspordi võimekust, kasvatab Eesti majandust tervikuna ja aitab viia ellu seni püüdmatuid unistusi,“ ütles Oltjer.



Laenukäenduse taotlemiseks tuleb ettevõtetel pöörduda oma kodupanga poole.