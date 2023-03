Tervishoiuidu Salu kaasab raha. „Erasektor peab riigile appi minema“

Salu idee hakkas idanema 2018. aastal. Kotsjuba sõnul ajendasid selleks nii isiklikud põhjused kui ka erialane taust. „Kui esimene laps sündis, reisisime koos lapsega tema esimese kahe eluaasta jooksul seitsmes riigis ja umbes viiel korral jäi keegi reisil haigeks,“ selgitab ta. „Kui enda puhul ei pruugi see prioriteet olla, siis lapse puhul on kõrgendatud valvsustunne. Tahaks, et kõik ikka hästi läheks.“