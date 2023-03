Varude keskus LNG-sadamast: lahendamist vajavaid ülesandeid on omajagu

Eesti varude keskuse (EVK) kommunikatsioonijuhi Martin Jasko sõnul on lahendamist vajavaid ülesandeid omajagu. „Kai kui üksikobjekti tehniline valmisolek laevade vastuvõtmiseks on olemas. Ainult kaist siiski ei piisa ning uue omanikuna tuleb EVK-l lõpuni välja arendada rahvusvahelistele standarditele vastav sadamapidamine,“ selgitas ta. Teisisõnu tähendab see rida tegevusi, mis hõlmavad endas sadamataristu ülalpidamist ja erinevate võimete, näiteks reostustõrje- ja evakuatsioonivõime välja arendamist, samuti erinevate turva- ja ohutusnõuete täitmist.