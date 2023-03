Leht on kogunud andmeid lõunapakkumiste hindade kohta viimase viie aasta jooksul ja andmetest selgub, et Tallinna söögikohtade hinnatase on viimase kuue kuu ja aasta jooksul langenud. Tartus ja Pärnus on aga lõunapakkumiste hinnad järjepidevalt tõusnud.