EL eraldab Eestile mitu miljonit eurot. Toetust saavad kaks ettevõtet

Eestis saavad toetust AS Alexela ja AS Tallinna Lennujaam

Alexela projekti eesmärk on rajada TEN-T teedevõrgus Eestis 28 laadimisjaama 26 asukohas. 16 laadimisjaama võimsus on 180 kW kergsõidukite laadimiseks ning 12 laadimisjaama võimsus on 400 kW kergsõidukite ja raskeveokite laadimiseks. Projekt hõlmab ka 21 võrguühenduse rajamist minimaalse võimsusega 600 kVA. Projekt on osa suuremast projektist, mille eesmärk on rajada Eestis 2030. aastaks 80 laadimisjaama. Projekti rahastatakse 1 220 000 euroga.