Šveitsi suurpanga maksejõuetuse oht hirmutab investoreid

Saudide pangast sai Šveitsi panga suurim aktsionär eelmisel aastal, omandades 9,9% suuruse osaluse 1,4 miljardi frangi eest, mille väärtus on nüüdseks oluliselt sulanud. Osaluse protsent on ka üks peamisi põhjuseid, miks ei soovi saudid uut raha panka süstida, kuna ületades 10% lävendi tooks see nende jaoks kaasa hulganisti lisakohustusi panganduse järelevalve ees. „Võin nimetada veel viit või kuut põhjust, kuid üks põhjus on see, et meil on klaasist lagi ees, mida me ei kavatse ületada.“