Analüüs annab tuumaenergiale pasunasse. Odavaimat energiat saab muudest allikatest

„Kui need investeeringud tehakse, siis on Põhjamaade elektritoodangus suur ülejääk ning siin on oluliselt madalamad energiahinnad kui ülejäänud Euroopas,“ ütles Seland.



Tema sõnul tähendab see aga seda, et uued investeeringud tuumaenergiasse saavad sellest hoobi, kui just valitsused siin mingeid rahastusskeeme välja ei mõtle.



„Meie kuluhinnang näitab, et on vägagi kasumlik hoida elus olemasolevaid tuumareaktoreid, aga mitte ehitada uusi. Olgu nendeks siis suured reaktorid või väikesed moodulreaktorid,“ ütleb ta. Viimast plaanitakse rajada ka Eestisse.



Regioonis hakatakse palju enam investeerima ka salvestusse ja vesinikku, et tasakaalustada aina ebastabiilsemat energiaturgu.



Prognooside järgi on 2050. aastaks akusid regioonis 20 GW ning umbes 100 TWh taastuvenergiast toodetakse rohelist vesinikku.