Tõnu Mertsina: kas Eesti majandusel läheb hästi või halvasti?

Eesti SKP vähenes püsivhindades eelmisel aastal 1,3% ja langus süvenes aasta lõpus, mis on sellele eelneva 12 aasta halvim tulemus. Jooksevhindades, ehk hinnakasvu arvesse võttes, kasvas majandus aga üle 15%, mis on jällegi eelneva 14 aasta tugevaim. Tegemist on esialgsete numbritega, mida statistikaamet võib edaspidi muuta, aga see ei olegi praegu kõige tähtsam.