Rahustav sõnum: Šveitsi keskpank läks Credit Suisse'ile kümnete miljarditega appi

Šveitsi üks suurimaid panku teatas, et lisalikviidsus võimaldab toetada panga põhiäri ning kliente. Eelmisel aastal alguse saanud ümberkorralduse eesmärk on oluliselt lihtsustada panga tegevust ning hoida kindlamat fookust varahaldusel. Seetõttu tõmmatakse investeerimispanganduse tegevust oluliselt koomale.

Sealhulgas rõhutas pank, et neil on intressitõusude vastu risk maandatud ning see neile muret ei valmista. Läbi lillede viitas Credit Suisse siinkohal Silicon Valley Bankile, kellel jäi selline elementaarne tegevus tegemata, mistõttu ka pank kokku varises.

Credit Suisse kasutab keskpangalt laenatavat raha mh selleks, et lunastada 3 miljardi frangi ulatuses võlakirju, et rahustada võlakirjaturul toimuvat. Viimastel päevadel on panga võlakirjade n-ö kindlustamine maksejõuetuse vastu muutunud oluliselt kallimaks.

Samas märgib Bloomberg, et Credit Suisse'i peamiseks probleemiks on jätkuvalt kasumlikkus ning saadud lisalikviidsus ei pruugi olla piisav, et kindlustunnet taastada.

Keskpanga teate mõju võib täna aktsiaturgudel näha. Credit Suisse'i aktsia tõusis turu avanedes enam kui 30% ehk umbes tagasi sinna, kus see oli kaks päeva tagasi. Pärast esmast reaktsiooni on tõus mõnevõrra tagasi tõmmanud ning aktsia kaupleb 21% kõrgemal kui eile turu sulgedes. Eilse kohutava börsipäeva järgselt on täna plussis ka teised Euroopa pankade aktsiad.