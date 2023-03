Elroni juht: Eesti ühistranspordi konkurentsivõimet on võimalik tõsta läbi efektiivsema juhtimise

„Riiklikus Transpordi ja liikuvuse arengukavas on eesmärgiks seatud, et aastal 2035 on riigis jalgsi, ratta või ühistranspordiga tööl käivate inimeste osakaal minimaalselt 55%. Reaalsus on paraku vastupidine – osakaal on järjepidevalt langenud ja on täna 34% lähedal. Samas on auto kasutus igapäevasteks sõitudeks järjepidevalt kasvanud. Järeldus saab olla ainult üks – ühistransport sellisena nagu täna, ei suuda konkureerida isikliku autoga,“ nentis Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Ta selgitas, et ühistranspordi konkurentsivõimeliseks muutmisel tuleb hakata pihta sektori juhtimise reformimisest. „Selleks, et kohalike omavalitsuste siseliinid, maakonnabussid, Elroni rongid, nõudepõhine transport ja elanike kergliiklusvõimalused ühe süsteemina tööle panna, on vaja tsentraalset planeerimist. Riiklikus arengukavas on vajalikud tegevused suurepäraselt kirjeldatud, kuid vaja on arengukava elluviimise eest konkreetset vastutajat, kes koos vastutusega omaks ka poliitilist mandaati ja tegelikku võimu ning vahendeid ümberkorralduste tegemiseks,“ sõnas Betlem.

Sarnaselt liikuvusekspertidega näeb ka Elron, et isikliku autoga konkureeriva ja seejuures efektiivse ning keskkonnasõbraliku üle-eestilise ühistranspordi selgrooks on hea ligipääsetavusega, tiheda sõiduplaaniga ning kiire ja mugav reisirongiliiklus.

Rongireisijate arv võiks kolmekordistuda

Riikliku arengukava kõige selgemini mõõdetav eesmärk on, et aastal 2035 teenindataks rongidega minimaalselt 20 miljonit reisijat – see tähendab, et 12 aastaga peaks rongireisijate arv kasvama 3 korda.