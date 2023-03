Börsil noteeritud Võrumaa firma plaanib maksta aktsionäridele dividendi

Dividend aktsia kohta on seega 0,1 eurot ehk hetke hinna juures on dividenditootluseks umbes 1,2%. Eelmisel kahel aastal maksis ettevõte dividendina välja samuti 0,1 eurot aktsia kohta, enne seda 2020. aastal aga 0,08 eurot aktsia kohta.

Valdava osa omanikutulust saab endale ettevõtte suuraktsionär Fermex International OÜ (omab 80,55% aktsiatest), mille omanikuks on soomerootslane Erik Hagström. Suuruselt teine aktsionär on Lõuna-Eesti ettevõtja Kuldar Leisi firma OÜ Rododendron, millele kuulub 10,06% aktsiatest.

Joogitootja aktsiad on noteeritud alternatiivbörsil First North. Sealjuures on ettevõtte aktsia suhteliselt mittelikviidne: viimase aasta jooksul on tehtud kokku vaid 211 tehingut koguväärtuses 12 562,5 eurot. Aktsia hind on tõusnud sellal 2,58%.