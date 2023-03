Hinnatud Itaalia restoran Tallinnas sulgeb uksed

„Mõnikord paneb elu meid mõistma hetke, mil peame muutuma ja tegema uusi otsuseid. See hetk on kätte jõudnud, tänu teile kõigile, kes olete meid meie pikal teekonnal toetanud,“ teatab restoran.

Viimast korda on Attimo Pizzeria klientidele avatud 31. märtsil 2023. Restoran viitas aga sellele, et kui keegi on huvitatud Itaalia juurtega toidukohaga jätkama, on nemad uutele kontaktidele avatud.