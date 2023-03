PODCAST: Ükski tund koolis ei tohiks ära jääda. Asendusõpetajaks sobib igaüks, kes soovib panustada haridusse

Podcasti „Mis on pildil valesti?“ Tänase saate külalisteks on Asendusõpetajate programmi asutaja Teibi Torm, Kuristiku Gümnaasiumi direktor Oliver Jakobson ja asendusõpetaja Iris Aunap. „Minu jaoks algas see ühest loost minu sõbrannaga, kelle laps oli esimeses klassis ja kelle õpetajat polnud pidevalt koolis kuna ta oli lapsega kodus haige… ja minu sõbranna oli oma lapse pärast mures“, räägib Teibi Torm, Asendusõpetajate programmi looja.

Asendusõpetajate süsteemiga luuakse veebipõhine, üle-eestiline asendusõpetajate vahendussüsteem ja koolitusprogramm, mis aitab kiirelt õpetaja ainetunnid üle võtta – et koolijuhid saaksid lihtsalt tagada asendustundide kvaliteedi.

Kui Teibi oma sõbranna murest kooliõpetaja puudumise kohta kuulis, hakkas ta mõtlema, et oli just kuulnud, et Soomes on selline asendusõpetajate programm ja tegelikult sealt tekkiski mõte tuua selline programm Eestisse.

Kuristiku Gümnaasiumi direktor Oliver Jakobson, toob välja, et me ei tohiks kindlasti arvata, et säärane programm asendab päris õpetajaid, kes töötavad septembrist juulikuuni. Küll aga kui Asendusõpetajate programmi mõte on aidata, kui õpetajad on haigestunud või mõnel muul põhjusel tööst eemal, siis aitab programm näiteks kaasa ka sellele, et oma õpetajaid saata koolitustele, tundmata muret sellepärast, et nende ainetund andmata jääb.

Asendusõpetajaks sobib tegelikult igaüks, kellel on huvi. Täna on programmis kokku 2300 asendusõpetajat. Programmi kaudu on tänaseks 63 inimest ka õpetajaks läinud. Kõik programmis osalevad inimesed on väga erinevate taustadega. Pooled inimesed Asendusõpetajate programmis on päriselt õpetajad või õpetajaks õppinud, samas kui teine osa on neid, kellel on lihtsalt aega ja tahtmist haridusse panustada.

Lähemalt saab Asendusõpetajate programmist lugeda siit.

