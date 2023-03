EL plaanib sanktsioone karmistada: luubi alla lähevad miljardäride lähedased

Laiendatud kriteeriumid olid välja pakutud Eesti ja teiste poolt seoses murega, et sanktsioonide all olevad isikud võivad raha ja varasid ümber paigutada pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kehtestatud piirangutest. Ettepanek sai hoogu juurde pärast seda, kui Ukrainas võitleva Venemaa Wagneri palgasõdurite rühmituse juhi Jevgeni Prigožini ema võitis selle kuu alguses ELi Üldkohtus kohtuasja, millega tühistati tema kandmine sanktsioonide loetellu.

Euroopa välisteenistus teatas kolmapäeval liikmesriikidele, et esitab peagi õigusakti. Idee tekkis esmakordselt enne kohtuotsust ja on sellest ajast saadik üha enam populaarsust kogunud.

Selle sammu eesmärk on tagada, et on olemas väga tugev tõendusmaterjal, mis näitab, et mõned pereliikmed said sanktsioonide alla kuuluvatelt oligarhidelt põhjendamatuid hüvesid, mis võis neil aidata sanktsioonidest kõrvale hoida.