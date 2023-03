See on üleilmne suundumus ja kestab juba pikemat aega. „Tavapärane,“ ütlevad poeketid ja tootjad. „Tegu pole mingi viimase aja uudse nähtusega,“ kinnitab Rimi ostujuht Talis Raak. Tema väitel Rimi poeketis arvet ei peeta, kes on pakendit suuremaks või väiksemaks muutnud.

Poed ja tootjad väidavad, et klient eelistabki väiksemat kogust. Väiksem pakend vähendab toiduraiskamist, on teine põhjendus. Vahest on süüdi ka tootmises tehtud muudatused. Enamasti jäetakse tähelepanuta, et koos pakendi ja selle sisu vähendamisega ei vähene samavõrra toote hind: saame vähem, aga maksame ikka sama palju.