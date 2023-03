Päev börsil: närvilisus näitas vähemalt ajutiselt taandumist

Päeva kõige olulisem uudis pärines Frankfurdist, kui Euroopa keskpank teatas, et tõstab intresse taas 0,5% võrra. „Inflatsioon püsib eeldatavalt liiga kiire liialt pika aja jooksul. Seetõttu otsustas EKP nõukogu täna tõsta kolme EKP baasintressimäära 50 baaspunkti võrra kooskõlas oma eesmärgiga tagada, et inflatsioon naaseks aegsasti keskpika aja eesmärgiks seatud 2% juurde. Valitsev suur ebakindlus kinnitab andmepõhise lähenemisviisi tähtsust EKP nõukogu intressimääraotsuste tegemisel,“ märkis keskpank intressiotsust kommenteerides.

Keskpanga president Christine Lagarde sõnas pressikonverentsil turul valitsevat ärevust kommenteerides, et Euroopa pangandussektor on oluliselt tugevamatel jalgadel kui 2008. aastal. Intressitõste juures mainiti siiski ka viimase aja raputusi.

„EKP nõukogu jälgib tähelepanelikult praegusi turupingeid ja on valmis võtma vajalikke meetmeid, et säilitada hinna- ja finantsstabiilsus euroalal. Euroala pangandussektor on vastupidav ning kapitali- ja likviidsuspositsioonid on tugevad. Igal juhul on EKP käsutuses kõik rahapoliitilised vahendid, et pakkuda euroala finantssüsteemile vajaduse korral likviidsustuge ja säilitada rahapoliitika mõju sujuv ülekandumine,“ sõnas keskpank.