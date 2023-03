Töö Rail Baltic Estonias kätkeb nii missiooni kui ka mastaape

Ajad, mil insenerid oma töö eest vähe palka said, on tänaseks möödas.

Põhitrassi vanemprojektijuht Arto Lille meenutab, et kui ta kolm aastat tagasi Rail Baltic Estoniaga liitus, töötas ettevõttes 20 inimest. Täna on tööperes juba 80 oma ala spetsialisti ja Eestit Euroopaga liitev raudtee suudab tööd pakkuda veel väga erinevatele tegijatele.

Seitse suurt objekti raudteetrassil on juba valmis, ent ees seisab endiselt väga palju tööd – mitmed suured hanked on käimas, paljud ettevalmistamisel. Kui eelnevatel aastatel oldi projekteerimisetapis, siis nüüd on käes ehitusperiood ning see tähendab, et ettevõte on avatud uutele tipptegijatele.

Võimalus mitme ala spetsialistidele

Lille rõhutab, et kindlasti ei pea kõigil, kes kandideerivad tööle Rail Baltic Estoniasse, olema raudteeharidus. Rail Baltic Estonia pakub tööd ka teede ja sildade ehitusele spetsialiseerunutele ning üldehitusinseneridele, samuti geoloogia-, geodeesia- ja keskkonnaharidusega inimestele. Lisaks vajatakse raudteel hooldus-, ohutus- ja turvalisusspetsialiste. Uute liitujate puhul on oluline, et töö Rail Baltic Estonias tekitaks huvi ja põnevust

Suurt tähelepanu pööratakse Rail Baltic Estonias ka tulevikutegijatele. Nii on näiteks Arto Lille ise TalTechis raudtee-ehituse õppejõud ning ka mitmed tema endised üliõpilased on leidnud tee Rail Baltic Estoniasse.

Lille meenutab, et karjäärimessil Võti Tulevikku oli RBE boksis kogu aeg huvilisi – võimas ja vajalik raudtee-ehitus pakub noortele huvi.

Hea arenguvõimalus ja kõrge kaasatus

Ühe märkimisväärse põhjusena, miks on Rail Baltic Estonias hea töötada, toob Lille välja töötajate kõrge kaasatuse. Ranget ülevalt alla juhtimist ei toimu, igaüks tunneb oma valdkonda hästi ning iganädalastel tiimikoosolekutel on kõigi seisukohad võrdselt hinnatud.

„Meil on väga tugev ja motiveeritud meeskond. Tegu on väga põneva tööga ja võimalusega oma valdkonda arendada,“ märgib Arto ning lisab, et ka karjäärivõimalused on ettevõttes head.