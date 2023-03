Tõnu Mertsina Euroopa keskpanga intressitõusust: see ei olnud üllatav

Hea uudis on see, et eeldatav majanduskasv on keskpanga hinnangul tugevam kui seni oodatud, kuid teisalt näeb keskpank, et inflatsioon ei taha niisama lihtsalt kaduda.

„Kuigi riskide suurenemine panganduses põhjustas turgude ootuse, et Euroopa Keskpank (EKP) võib täna tõsta intressimäära vähem, kui varem oodati, ei olnud 50 baaspunkti meile üllatav. Credit Suisse'i raskused võisid jätta küll mulje, et osade USA pankadega seotud probleemid on nüüdseks kandunud üle ka Euroopasse, kuid tegelikult on probleemid nendes pankades erinevad ja pealegi on Credit Suisse'i olnud probleemne juba aastaid. Seega ei saanud kõrgemad intressimäärad olla ainuke põhjus, miks see pank vajas Šveitsi keskpanga suuremahulist tuge,“ sõnas Mertsina, et tasuks eristada, mis probleemid pankadega on.