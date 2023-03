Eesti üürnikud jätsid Hispaanias korteri eest tuhanded maksmata ning kadusid. Omanik: oli rumal neid usaldada

„Ma ei ole hispaanlane ja ei ela selles riigis,“ rääkis antud loo ohver. „Mu vanematel on korter Hispaanias ning mul on teine täpselt nende kõrval. Kuna mina räägin hispaania keelt, siis hoolitsen mõlema korteri eest. 2020. aasta lõpus, kui soovisime korterit välja üürida, Euroopas oli pandeemia, me ei suutnud ise üürnikke leida ning korterit välja üürida ja seejärel palkasime Engels & Volkersi (tuntud rahvusvaheline kinnisvaraagentuur), et meid aidata üürimisel. Me olime nendega juba varem ka koostööd teinud, nad leidsid meile ka meie viimatised kaks üürnikku.“